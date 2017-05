Mollema content met prestaties: "Met mij gaat het lekker"

10:40 – Na twee weken koers bezet Bauke Mollema de derde plek in het algemeen klassement van de Giro. De Groninger toonde zich dan ook erg tevreden met zijn optreden tot nu toe. "Met mij gaat het lekker. Ik ben de tweede week goed doorgekomen", aldus de kopman van Trek-Segafredo.



Mollema heeft tijdens de vlakke etappes naar eigen zeggen enigszins kunnen uitrusten voor de bergrit van vandaag. Toch verwacht de 30-jarige Groninger op de klim richting Oropa geen onoverkomelijke uitdagingen. "Het is niks bijzonders. Een kilometer of zes zeven is het echt lastig, de beklimming loopt door de bossen en is hier en daar wat onregelmatig", zo meldt NUsport.



Het verloop van de veertiende etappe is volgens Mollema grotendeels vergelijkbaar met de rit naar Blockhaus. "De hele rit er naartoe is vlak, dus iedereen komt fris aan de voet. Er zal dan wel hard omhoog geknald worden. Net als op de Blockhaus, al is dit een stukje korter en minder steil."



De Groninger verwacht vandaag geen al te grote verschillen, al houdt hij nog wel voorzichtig een slag om de arm: "Je weet natuurlijk nooit of iemand een slechte dag heeft." Mollema heeft die slechte dag voorlopig nog niet gehad. Hij heeft een achterstand van 2'38 op Tom Dumoulin, maar weet favorieten als Thibaut Pinot en Vincenzo Nibali in het klassement achter zich te houden.