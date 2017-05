Dumoulin kijkt vooruit: "Misschien zelf wel iets proberen"

12:14 – Tom Dumoulin kijkt met een goed gevoel naar de etappe van vandaag (zaterdag). De Limburger gaf na afloop van de dertiende etappe aan de nodige aanvallen te verwachten, maar sluit eigen initiatief zeker niet uit. "Als de benen goed voelen, ga ik misschien zelf wel iets proberen", aldus Dumoulin tegenover Eurosport.



Alle ogen zijn vandaag gericht op de slotklim naar het heiligdom van Oropa, maar Dumoulin kent op voorhand geen vrees. "Oropa is niet zo'n heel lastige klim. Ik kan me niet voorstellen dat ik daar tweeënhalve minuut verlies." De kopman van Team Sunweb wil zich dan ook niet blindstaren op de etappe van vandaag. "De dag erna is de rit ook wat tricky. Het wordt een lastig weekend, maar ik hoop dat ik het roze tot aan de rustdag kan houden."



Dumoulin gaf tegenover de NOS wel aan de slotklim naar Oropa nog nooit te hebben gereden. Desalniettemin koestert de Limburger goede hoop. "Ik ken hem alleen uit het rondeboek, maar de laatste zeven kilometer zijn steil. Dat duurt ongeveer twintig minuten, begreep ik. In januari doen we altijd 20-minutentests met de ploeg en daar ben ik altijd wel goed in. Dus ik maak me er niet zo druk om."



Het verschil met de 20-minutentest is echter dat Dumoulin vandaag stevig zal worden aangevallen. Maar ook daar laat de Limburger zich niet door van de wijs brengen. "Ze moeten veel tijd terugpakken, dus ze zullen elke kans aangrijpen om mij zo snel mogelijk aan te vallen. Dan is het aan mij om rustig te blijven, maar ook om mijn kansen te pakken", sprak Dumoulin veelbelovend. De kopman van Team Sunweb koestert nog altijd een voorsprong van 2'23 op zijn naaste belager, Nairo Quintana.