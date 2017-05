Team Sky mogelijk met wit tenue naar Tour de France

13:19 – Team Sky is tijdens de komende Tour de France wellicht niet in het vertrouwde zwart te zien. Cyclingnews meldt dat de Britse formatie voor de komende Ronde van Frankrijk mogelijk eenmaal voor een wit tenue gaat kiezen. Kledingsponsor Castelli wil het idee nog niet bevestigen, maar meldt wel dat er een verandering aan zit te komen.



Team Sky komt vermoedelijk enkele dagen na de Giro d'Italia, naar verwachting op 31 mei, met een officiële verklaring rond het gerucht. Cyclingnews weet alvast te melden dat de witte en zwarte delen van het tenue worden omgedraaid: wat nu zwart is wordt dus wit en vice versa. Team Sky wil echter nog niet op dit nieuws reageren.



Het zou niet voor het eerst zijn dat een ploeg haar tenue aanpast voor La Grande Boucle. In het recente verleden kwamen onder andere Tinkoff-Saxo en LottoNL-Jumbo met een special tenue voor de dag. Het mogelijke wit van Team Sky zou in theorie echter wel kunnen botsen met de witte trui van het jongerenklassement.