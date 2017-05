Groenewegen sprint naar zege, Weening behoudt leiding

18:11 – De Nederlanders blijven de Ronde van Noorwegen domineren. Dylan Groenewegen sprintte zaterdag in de vierde etappe naar de winst en boekte daarmee zijn tweede ritzege in deze rittenkoers. Pieter Weening behoudt de leiderstrui en kan zondag zijn titel prolongeren.



Na de winst van Edvald Boasson Hagen in de eerste etappe op woensdag is het woord in de Ronde van Noorwegen aan de Nederlanders. Groenewegen schreef donderdag de tweede rit op zijn naam, een dag later pakte Weening de dagzege en nam hij tevens de leiderstrui over van Boasson Hagen. Zaterdag, in de vierde etappe, kon Groenewegen voor de tweede keer deze week en voor de derde maal dit seizoen juichen. Eerder dit voorjaar won hij al een rit in de Ronde van Yorkshire.



In de sprint in de straten van Sarpsborg, na een etappe over 192 kilometer vanuit Lillestrøm, bleef Groenewegen de Noren Boasson Hagen en August Jensen voor. Weening eindigde op drie seconden van dit trio op plaats twaalf. Daarmee leverde de Fries iets in ten opzichte van zijn naaste belager Boasson Hagen. Zijn voorsprong op de thuisrijder bedraagt drie seconden.