Bennett bezorgt Lotto-Jumbo eindzege in Californië

22:46 – George Bennett heeft Team LottoNL-Jumbo de eerste eindzege in een rittenkoers op WorldTour-niveau bezorgd. De Nieuw-Zeelander hield zaterdag in de laatste etappe van de Ronde van Californië stand. De dagzege ging naar Evan Huffman.



De laatste keer dat de ploeg van Lotto-Jumbo een WorldTour-rittenkoers won, heette het nog Blanco. Tom-Jelte Slagter was in januari 2013 de beste in de Tour Down Under. Natuurlijk was de formatie als Lotto-Jumbo in kleinere koersen wel succesvol, maar op het hoogste niveau lukte het nog niet. De Nederlandse equipe leek vorig jaar met Steven Kruijswijk wel de Giro d'Italia te winnen, maar hij verspeelde in de op twee na laatste etappe een riante voorsprong door in een afdaling tegen een sneeuwwand te rijden.



Bennett greep de macht in de Ronde van Californië op de voorlaatste dag met een uitstekende tijdrit. De Nieuw-Zeelander ging de slotdag in met 35 seconden voorsprong op nummer twee Rafal Majka.



De laatste dag in het Californische evenement bracht het peloton van Mountain High naar Pasadena, over een afstand van 125 kilometer. Hierbij moesten drie gecategoriseerde cols bedwongen worden, maar Bennett hield stand. Een kopgroep van vijf gaf kleur aan de rit en deze redde het tot de streep. Evan Huffman troefde zijn medevluchters af in de sprint en kon voor de tweede keer deze week victorie kraaien. David Lopez werd tweede, voor Nicolas Edet.



Op 22 seconden van winnaar eindigde Bennett veilig in het eerste peloton, waarvan concurrent Majka ook deel uitmaakte. Nooit eerder greep een Nieuw-Zeelander de eindzege op WorldTour-niveau.