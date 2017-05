Boasson Hagen rijdt Weening op slotdag uit leiderstrui

15:35 – Pieter Weening heeft naast titelprolongatie in de Ronde van Noorwegen gegrepen. Edvald Boasson Hagen won zondag de laatste etappe in de Scandinavische rittenkoers en reed daarmee de Friese titelverdediger uit de leiderstrui.



Na de eerste dag mocht Boasson Hagen de leiderstrui in de etappekoers in eigen land ook al aantrekken, maar vrijdag moest hij het tricot afstaan aan Weening. De renner van Roompot - Nederlandse Loterij sloeg in de derde etappe een dubbelslag met een late aanval. Zaterdag behield Weening de eerste plaats in het algemeen klassement, maar zag hij Boasson Hagen en Simon Gerrans voor de slotdag tot drie seconden naderen.



In de laatste etappe kwam Boasson Hagen in de finale ten val, maar tien kilometer voor de finish keerde hij terug in het peloton. Uiteindelijk werd het pleit beslecht in een sprint, al probeerde Lars Boom dat met een aanval op vijf kilometer van de streep te voorkomen. De renner van Team LottoNL-Jumbo, dat deze ronde met Dylan Groenewegen twee ritten won, werd twee kilometer later weer gegrepen.



In de sprint was Boasson Hagen de beste, waarmee hij voldoende bonificatieseconden pakte om Weening van de troon te stoten. Gerrans eindigde als tweede en ging onze landgenoot ook nog voorbij in de stand.