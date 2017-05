Kruijswijk: "Ik wist dat de finale voor mij pittig ging worden"

21:22 – Steven Kruijswijk is weer terug in de top tien van de Giro d'Italia. Door het wegvallen van Tanel Kangert (elleboogbreuk) is de Brabander een plekje opgeschoven. Toch had hij het op het laatste klimmetje in de door Bob Jungels gewonnen rit wel even lastig.



"Ik wist dat de finale voor mij wel pittig ging worden", vertelt de klassementsman van LottoNL-Jumbo op de site van de ploeg. "Ik probeerde me goed te positioneren voor de laatste klim en dat kostte me net in de finale de aansluiting. Gelukkig kon ik in de laatste kilometer weer terugkomen."



Hoewel de Giro nog niet verloopt, zoals Kruijswijk had gehoopt, kijkt hij met vertrouwen vooruit naar de laatste week. "Ik ben erg blij met hoe de afgelopen twee etappes zijn verlopen. Morgen een rustdag. Ik weet wat er komen gaat dus daar geniet ik nog even van."