Drama voor Dumoulin: "Ik kon het niet meer inhouden"

17:31 – Tom Dumoulin beleefde een verschrikkelijke dag in de koninginnenrit van de Giro d'Italia. De renner van Team Sunweb moest dertig kilometer voor de finish zijn fiets aan de kant zetten wegens darmproblemen: "Ik kon het niet langer ophouden, dit is verschrikkelijk."



Dumoulin kon gelukkig wel weer verder, maar verloor door zijn oponthoud al snel een kleine minuut op zijn concurrenten. Dit betekende dat hij alleen in de achtervolging moest. In eerste instantie kreeg hij nog de hulp van Laurens ten Dam, maar die moest eigenlijk gelijk zijn kopman laten gaan. Voor Dumoulin betekende dit een eenzame weg naar de finish: "Ik besloot om te blijven vechten en te zien waar het schip ging stranden".



Op het moment dan de Nederlander van zijn fiets af moest, waren er verwarde gezichten te zien in het peloton. Niemand besloot de groep echter een halt toe te roepen. Iets wat Dumoulin wel deed toen afgelopen zondag Quintana ten val kwam. De reactie van Dumoulin op het handelen van zijn concurrenten is diplomatiek: "Het is lastig te zeggen. Ik kan me voorstellen dat ze gingen rijden, omdat Kruijswijk vooruit reed."



Dumoulin verloor meer dan twee minuten op zijn directe concurrenten Nairo Quintana en Vincenzo Nibali, maar behoudt nog wel zijn leiderstrui. Dit is voor de Nederlanders slechts een schrale troost: "Op dit moment ben ik ontzettend teleurgesteld. Ik kon met de beste mee", aldus de 26-jarige renner. Op de overige klassementsrenners, waaronder Mollema en Pinot verloor Dumoulin een kleine veertig seconden.