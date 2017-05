Loon naar werken voor Rolland: "Zo lang op gewacht"

17:32 – Pierre Rolland mocht vandaag na twee jaar eindelijk weer eens juichen. De renner van Cannondale-Drapac kwam solo over de meet in de zeventiende etappe van de Giro d'Italia. "Ik ben zo ontzettend blij, hier heb ik zo lang op gewacht", aldus de Fransman na afloop van de etappe.



Voor Rolland betekent deze overwinning loon naar werken. Al twee jaar wacht hij op een overwinning, vandaag werd zijn aanvalslust weer eens beloond: "Het afgelopen jaar was zwaar voor mij. Ik kwam twee keer ten val in de Tour de France. Het was een lange weg en ik heb zo hard getraind afgelopen winter."



De Fransman opende het bal al na de eerste kilometer in de zeventiende etappe. Rolland reed lange tijd vooruit met Pavel Brutt en Matej Mohoric, alvorens er een grote groep van zo'n veertig renners aansloot. Rolland had vooraf al zijn zinnen gezet op de rit naar Canazei. "Iedereen was ontzettend moe na de etappe van gisteren (dinsdag, red.). De eerste klim van vandaag was eenvoudig en daarna sloot er een grote groep aan. Dat was lastig, want daardoor werd het een grote loterij", haalde Rolland direct na de etappe terug.



In de finale volgde de ene aanval de andere rap op. Rolland: "Iedereen was kapot. Het was de ene aanval na de andere. Ik kan niet omschrijven wat ik voel." Rolland hield stand en kwam solo over de meet. De Giro van Rolland is met deze zege al geslaagd, maar hij wil ook nog een gooi doen naar de bergtrui. Dat betekent wel dat hij nog een keer in de aanval moet en nog ergens bergpunten moet sprokkelen.