Dumoulin: "Mijn ploeg heeft uitstekend werk verricht"

17:52 – Tom Dumoulin heeft onbedreigd zijn leidende positie in de Giro d'Italia behouden tijdens de zeventiende etappe. Na het drama van gisteren, Dumoulin had maag-darmklachten, was het vandaag een rit waarin hij kon genieten van relateve rust: "Mijn teamgenoten hebben het fantastisch gedaan vandaag."



Virtueel was Dumoulin zijn roze trui tijdens de etappe van woensdag naar Canazei even kwijt aan Jan Polanc, maar uiteindelijk bleek de Sloveen geen bedreiging. Dit kwam mede door hard werken van Quick-Step Floors en LottoNL-Jumbo. Beide ploegen hadden er belang bij dat Polanc niet te veel minuten kreeg, met het oog op de posities van Steven Kruiswijk en Bob Jungels. Dumoulin kon zich niet druk om maken de positie van Polanc: "Polanc is een aantal mannen voorbijgegaan in het klassement, maar dat is niet mijn probleem. We moesten wel iets harder werken dan we hadden verwacht."



De renner van Sunweb heeft nu even vaak de roze trui gedragen als Marco Pantani en Paolo Savoldelli, de teller staat op veertien dagen. Daarnaast rijdt hij morgen (donderdag) voor de twintigste dag in een leiderstrui in een grote ronde. Alleen Joop Zoetemelk lukte dit vaker, hij reed 37 dagen in een leiderstricot.



Dumoulin heeft in het klassement 31 seconden voorsprong op Nairo Quintana en 1.12 op Vincenzo Nibali, zijn twee grootste concurrenten.