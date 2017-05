Van der Poel stunt met ritzege in Ronde van België

16:44 – Mathieu van der Poel (hier op archiefbeeld als crosser) heeft de tweede etappe in de Ronde van België gewonnen. De Nederlandse veldrijder spurtte in Moorslede na bijna tweehonderd kilometer koers naar de zege. Van der Poel versloeg in de sprint van een kopgroep niemand minder dan Philippe Gilbert.



Van der Poel maakt deze week in België zijn rentree op de weg. De Nederlands kampioen veldrijden werd afgelopen weekend nog achtste in de wereldbeker mountainbike in Nové Město en zal komend weekend aan de start staan van de volgende WB mountainbike in het Duitse Albstadt. Daarom zal hij de Ronde van België vroegtijdig gaan verlaten, maar op rit twee had Van der Poel vooraf al zijn zinnen gezet.



Net als gisteren (woensdag) in de eerste etappe, koos Brian van Goethem ook in rit twee van de Ronde van België voor de vroege vlucht. De Nederlander van Roompot-Nederlandse Loterij kwam in een kopgroep met drie Belgen. Op veertig kilometer van het einde werd de vroege vlucht al gegrepen. Het peloton was toen al uit elkaar getrokken door hellingen en zijwind. Vooral Gilbert was actief, maar ook Van der Poel en Wout Van Aert zaten er steeds goed bij. Bryan Coquard, de winnaar van de eerste etappe en de leider in de koers, miste de slag.



Een elitegroep van dertien renners werkte goed samen. De achtervolgende groep - met daarin onder anderen Coquard - kwam nog wel dichterbij, maar het was te laat. In de sprint om de zege koos Van der Poel de perfecte aanloop, hij spurtte weg van Gilbert. De Belgisch kampioen wist niet meer over de Nederlands kampioen veldrijden te komen.



De Ronde van België bestaat in totaal uit vijf etappes en duurt tot en met zondag als de finish in Tongeren ligt. Vrijdag staat er een individuele tijdrit op het programma, zaterdag wacht een Ardennenrit met start en finish in Ans.