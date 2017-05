Dumoulin: "Hoop dat dit Quintana en Nibali podium kost"

17:28 – Tom Dumoulin is misschien wel de grootste winnaar van de dag (donderdag) in de Giro d'Italia. Hij pareerde aanvallen van de concurrentie en deelde zelfs nog wat speldenprikjes uit. Nairo Quintana en Vincenzo Nibali konden Dumoulin geen pijn doen. "Ik voelde me goed en heb geen tijd verloren op Quintana en Nibali", vatte Dumoulin na afloop correct samen.



In de explosieve achttiende etappe moest Dumoulin het al snel zonder ploeggenoten doen. Quintana en Nibali hadden baat bij een hoog tempo, gingen om beurten in de aanval, maar steeds wist Dumoulin op zijn eigen tempo terug te keren.



Op de slotklim hielden de drie kemphanen elkaar goed in de gaten. De andere concurrenten mochten wegrijden. Quintana en Nibali keken maar naar één man, rozetruidrager Dumoulin. Een tactiek die de Limburger niet kon waarderen. Dumoulin: "Al ze alleen maar naar mij kijken en niet willen rijden voor hun eigen podium, dan hoop ik dat ze die podiumplaats gaan verliezen. Ze hebben veel tijd verloren op de concurrentie voor het podium. Als dat gebeurt in Milaan, dan maakt dat me blij."



Dumoulin verloor zelf ook tijd op Thibaut Pinot, op 1.36 de nummer vier van het klassement. "Het zou een droomscenario zijn geweest als ik die tijd niet verloren had. Ik voelde me sterk op die laatste klim. Dus ik wilde aan Quintana en Nibali laten zien dat ook ik wakker ben", sluit Dumoulin af.



Vrijdag deelt analist Gert Jakobs zijn visie over Tom Dumoulin. "Hij was imponerend vandaag (donderdag, red.). Nadat Quintana en Nibali hem een dag lang onder vuur hadden genomen, keek Dumoulin ze nog even recht in de ogen. Hij maakt steeds de perfecte beslissingen", zal het luiden in de rubriek Bellen met Gert.