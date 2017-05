Quintana pakt roze: "We moeten het per dag bekijken"

18:09 – Nairo Quitnana is de nieuwe leider in het algemene klassement. De Colombiaan neemt het stokje over van Tom Dumoulin: "Mijn teamgenoten hebben mij geholpen om in een goede positie te komen. Ik ben erg blij dat het gelukt is om de roze trui te veroveren", vertelt de renner van Movistar na afloop.



Het was een loodzware etappe voor het peloton. Door een onoplettendheid van Dumoulin aan het begin van de etappe was het gelijk koers. De ploegen van Nibali (Bahrain Merida) en Quintana maakten de koers hard en gaven vol gas. Dit had gevolgen voor de slotfase van de race: "Ik voelde me goed vandaag, maar het was een zware dag", aldus Quintana. Hierdoor bleven de verwachte aanvallen van zowel Nibali als Quintana op de slotklim uit.



Dit maakt het voor het klassement alleen maar spannender, want enorm grote verschillen werden er vandaag niet gemaakt. Ook Quintana beseft dat het nog ontzettend spannend gaat worden de komende twee dagen: "Het is heel ingewikkeld momenteel. We moeten onze strategie per dag bepalen. Morgen wordt wederom een belangrijke dag en daarna moet ik alles geven in de tijdrit."



Quintana is met een voorsprong van 38 seconden op Dumoulin en 43 seconden op Nibali nog allerminst zeker van de eindzege. Van de drie is de Colombiaan de slechtste tijdrijder en dus zal hij in de etappe van morgen nog vol in de aanval moeten om zijn voorsprong verder uit te bouwen.