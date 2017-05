Sunweb-ploegleider: "Deze rit aangestipt als verraderlijk"

19:29 – Aike Visbeek, de ploegleider van Team Sunweb, was boos toen hij zag dat Tom Dumoulin in het eerste deel van de negentiende etappe in de Giro d'Italia op achterstand was gereden. De Limburger zat in de afdaling van de tweede klim van de dag achterin het peloton toen er een breuk ontstond. Zijn concurrenten Vincenzo Nibali en Nairo Quintana zaten aan de goede kant van de breuk, Dumoulin niet.



"Ik was wel even boos toen ik zag dat Tom niet in goede positie zat", mopperde Visbeek na afloop bij de NOS. "We hadden deze etappe verkend en aangestipt als 'verraderlijk'. Toen we zagen dat hij niet in positie zat, kregen we net te horen dat Bahrain Merida en Movistar vooraan zaten. Dit was gewoon een fout, op dat moment had hij de focus niet. Daarvoor hebben we gewaakt en in de afgelopen 2,5 week heeft hij dat juist goed gedaan, maar nu wordt het gewoon afgestraft."



Er was na de achttiende etappe veel onrust tussen de klassementsmannen. Dumoulin nam het Quintana en Nibali kwalijk dat zij in de rit van donderdag alleen naar hem keken, terwijl concurrenten voor een topdrieklassering vooruit waren gereden. Dumoulin zei zelfs te hopen dat de Colombiaan en Italiaan hun podiumplek verliezen. Nibali noemde Dumoulin daarop 'arrogant'. Onze landgenoot kwam er voor de start nog even op terug en bood zijn excuses aan, waarbij hij aangaf 'uit emotie' zo te hebben gereageerd.



Heeft die onrust op vrijdag meegespeeld in het hoofd van Dumoulin, was de vraag aan Visbeek. "Die link leg ik niet. Hij had gewoon een mindere dag. Dan is het lastig om je te focussen, dan ben je namelijk meer met jezelf en je gevoel bezig. Dat zorgt ervoor dat je op zo'n moment niet in goede positie zit. "



Dumoulin wist nog wel terug te komen bij Quintana en Nibali, maar moest op de slotklim weer lossen. Dat kostte hem de roze trui. De Limburger staat nu tweede, op 38 seconden van de nieuwe leider Quintana. Nibali is de nummer drie, met vijf tellen achterstand op Dumoulin. Op de vraag of de eerdere inspanningen Dumoulin op de slotklim hebben opgebroken, antwoordde Visbeek: "Het zal energie hebben gekost, aan de andere kant zal het hem ook strijdvaardig hebben gemaakt, aangezien hij heeft gezien dat als het erop aankomt, die ploegen goed samenwerken."



"We hebben twee dingen tegen hem gezegd. Ten eerste, dat hij altijd moet opletten, want het kan overal gebeuren. Ten tweede, dat hij op de slotklim zijn eigen tijdrit bergop moet rijden, wat hij ook heeft gedaan. Alleen had hij wel mindere benen dan de dagen hiervoor", vervolgde Visbeek. Bij Sunweb geeft men zich nog niet gewonnen. "Het kan nog alle kanten op. Normaal komt hij goed terug na een slechte dag. Dus dit kan goed uitkomen met het oog op de dag van morgen."



Ook zaterdag wacht het Giro-peloton een klimetappe, de rittenkoers eindigt zondag met een tijdrit.