Nibali wil aanvallen: "Zal een etappe met strijd worden"

22:18 – Vincenzo Nibali deed vrijdag goede zaken in de Giro d'Italia. Hij kwam ruim voor Tom Dumoulin over de streep en ziet daarom zijn achterstand kleiner worden. Slechts vijf seconden scheiden de nummer twee en drie van elkaar. Zaterdag wacht de laatste bergrit.



"De koers ligt weer helemaal open", aldus Nibali na afloop van de etappe op de website van Bahrain Merida. De top vier van de Giro staat namelijk allemaal binnen een minuut van elkaar. "De komende twee etappes ga ik mijn uiterste best doen. Natuurlijk heb ik veel minder kracht over, maar mentaal zit het goed. Ik moet proberen om de roze trui in bezit te krijgen."



Dumoulin mag zijn roze trui dan wel kwijt zijn, maar in de tijdrit kan de Nederlander van Team Sunweb nog veel goedmaken. "Ik denk vooralsnog niet aan de tijdrit in Milaan, maar concentreer me nu op de rit van zaterdag", stelt Nibali, die hoopt in de voorlaatste rit nog aan te kunnen vallen. "Ik weet zeker dat zich mogelijkheden voordoen zowel tijdens het beklimmen van de Mount Grappa als in de afdaling. Alles zit dicht bij elkaar en het zal een etappe met veel strijd worden."