Nibali accepteert excuses 'arrogante uitspraak' Dumoulin

10:30 – Tom Dumoulin maakte voorafgaand aan de negentiende etappe excuses voor zijn uitspraken van een dag eerder. De Limburger ergerde zich toen aan het 'laffe' koersgedrag van zijn rivalen Nairo Quintana en Vincenzo Nibali en haalde na afloop verrassend hard uit. Hij liet in het interview na afloop weten te hopen dat Quintana en Nibali hun podiumplek zouden verliezen.



De Siciliaan was in eerste instantie nogal verbaasd over deze uitspraak. "Ik heb naar vele grote renners gekeken en van hen geleerd, maar ik heb nog nooit iemand zich zo arrogant zien gedragen als hij gisteren", reageerde Nibali tegenover Cyclingnews op de uitlatingen van Dumoulin. Voorafgaand aan de voorlaatste bergetappe bood de kopman Team Sunweb echter zijn excuses aan.



De Haai van Messina liet na afloop van diezelfde etappe weten de excuses te accepteren. "Hij bood bij de start zijn excuses aan en daarmee hebben we er een streep onder gezet. Dat is het mooie aan wielrennen. Je kunt fouten maken, je excuses aanbieden en vervolgens weer samen gaan koersen. Ik denk dat het een nobel gebaar van hem was. De zaak is gesloten. We zijn nu allemaal gefocust op de laatste twee dagen, dat is wat nu telt."