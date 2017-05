'Tom Dumoulin dichtbij contractverlenging Team Sunweb'

10:42 – De kans is groot dat Tom Dumoulin nog lang in het tenue van Team Sunweb te zien is. De Telegraaf meldt dat de Limburger op het punt staat zijn huidige contract open te breken en te verlengen tot en met 2021. Het huidige contract van Dumoulin loopt tot 2018, maar zowel Team Sunweb als ook Dumoulin zelf hebben de intentie uitgesproken om de samenwerking te verlengen.



Dit aanbod wordt voor Dumoulin des te interessanter, aangezien Sunweb de ploeg volgens De Telegraaf meer en meer rond de 26-jarige Limburger wil opbouwen. Met deze ontwikkelingen verandert de Duits-Nederlandse formatie steeds meer van een sprintersploeg naar een team met klassementsambities in de grote rondes.



Teammanager Iwan Spekenbrink schijnt dan ook al bezig te zijn met het versterken van de kern rond Dumoulin. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan contractverlenging van Wilco Kelderman. Het contract van Kelderman loopt eveneens eind 2018 af, maar Team Sunweb hoopt ook deze verbintenis met twee jaar te kunnen verlengen.



Kelderman is er als meesterknecht na zijn onfortuinlijke botsing met een motor niet meer bij in deze honderste Giro d'Italia. Laurens ten Dam is nog wel van de partij en heeft zelfs aangegeven nog een jaar door te willen koersen. Met de klassementsambities van Team Sunweb in het achterhoofd, heeft de ploeg ook positief gereageerd op dit voornemen.



Naaste de routinier Ten Dam, verwacht Sunweb dat ook Sam Oomen zich ontwikkelt tot vaste waarde in het hooggebergte. Mede daarom werd het contract van de pas 21-jarige Nederlander onlangs verlengd tot 2020. Toch is de ploeg er dan nog altijd niet. Team Sunweb is namelijk ook nog op zoek naar meerdere klimmers, die Dumoulin in het hooggebergte kunnen bijstaan.