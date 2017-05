Lammertink wint koninginnenrit in Ronde van België

16:54 – Maurits Lammertink heeft een knappe prestatie geleverd in de Ronde van België. De 26-jarige Nederlander heeft zaterdagmiddag namelijk de vierde etappe, die te boek stond als de koninginnenrit, op zijn naam geschreven. De Nederlander speelde een grote rol in een lange aanval en klopte Ruben Guerreiro vervolgens in de sprint. De Fransman Rémi Cavagna is de nieuwe leider van het klassement.



In de koninginnenrit, die 168 kilometer lang was, maakte Lammertink onderdeel uit van een groep aanvallers die al vroeg in de etappe het hazenpad kozen. De kopgroep was met onder meer Jens Keukeleire, Rémi Cavagna en Ruben Guerreiro absoluut geen onaardige groep en dat bleek ook uit het feit dat de aanvallers niet meer werden bijgehaald in de vierde etappe, waarin de renners tien gecategoriseerde beklimmingen moesten trotseren.



Toch was het niet alleen de kopgroep die zich liet zien, ook Philippe Gilbert kwam in de slotfase uit zijn schulp. Op iets meer dan twintig kilometer van de meet koos de Belg, fietsend in voor hem bekend gebied, de aanval. Gilbert bezette voor vandaag de vierde plaats in het klassement en vormde met zijn aanval dus ook een aanval op de leiderspositie van Wout van Aert. Gilbert vormde in de slotfase een groep met Bakelandts, Jelle Vanendert en Tiesj Benoot. Van Aert moest een pas op de plaats maken en kon niet volgen. Hij werd uiteindelijk de grote verliezer van de dag.



Toch was het niet Gilbert, maar Rémi Cavagna die Van Aert van de troon wist te stoten. De Fransman, die zevende stond in het klassement, zat namelijk in de kopgroep en kwam kort achter winnaar Lammertink en nummer Guerreiro over de streep. Hij werd vierde en mag zich de nieuwe leider van het klassement noemen. Keukeleire werd derde en is daardoor naar de tweede plaats van het klassement gestegen.



Zondag wordt de laatste rit verreden in de Ronde van België. Of Niki Terpstra in de etappe naar Tongeren van start zal gaan, is nog maar de vraag. Hij kwam namelijk hard ten val toen hij met zijn wiel een coureur van Direct-Energie aantikte.