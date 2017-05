Pinot wint laatste bergrit, Dumoulin houdt schade beperkt

17:12 – De laatste bergetappe in de Giro d'Italia is een prooi geworden voor Thibaut Pinot. De Fransman van FDJ toonde zich in Asiago de sterkste van een uitgedund groepje de klassementsmannen. In een sprint van vijf man versloeg Pinot Ilnur Zakarin en Vincenzo Nibali. Tom Dumoulin volgde op vijftien seconden in een achtervolgende groep met onder andere Bauke Mollema. De Limburger moet morgen 53 seconden goedmaken op roze truidrager Nairo Quintana voor de eerste Nederlandse Girozege.



Na al een week vol klimwerk, was het vandaag wederom D-day voor de klassementsrenners. De 190 kilometer lange etappe van Pordenone naar Asiago leidde de renners namelijk andermaal over twee cols van eerste categorie. Met Milaan in zicht en de eerste vier klassementsmannen binnen een minuut, is iedere seconde goud waard. Dit geldt echter niet meer voor Steven Kruijswijk. De 29-jarige kopman van LottoNL-Jumbo werd geveld door maagproblemen en stapte daardoor niet meer op voor de laatste bergetappe.



Tijdens de vlakke openingsfase richting de Venetiaanse Alpen volgden er vanuit de start meteen verschillende demarrages. De belangen waren dermate groot, dat vele ploegen per se een mannetje in de vroege vlucht wilden. Uiteindelijk wisten 6 renners zich los te maken van het peloton: Tom-Jelte Slagter (CDT), Dylan Teuns (BMC), Dries Devenyns (QST), Filippo Pozzato (WIL), Matthieu Ladagnous (FDJ) en Maxim Belkov (KAT).



Nog voor de renners aan de Monte Grappa begonnen, was het al onrustig in het peloton. Zo brak het peloton in de openingsfase, net als gisteren, in twee stukken. Maar anders dan gisteren, was Tom Dumoulin ditmaal wel alert en kon hij zich makkelijk voorin handhaven. Aangezien alle klassementsmannen van voren zaten, bleef een strijd tussen beide pelotons uit. Onder het commando van Movistar temporiseerde het peloton en gaf het de zes avonturiers de zegen.



Aan de voet van het eerste serieuze obstakel van de dag, de Monte Grappa, hadden de zes avonturiers al acht minuten voorsprong bij elkaar gefietst. Op deze 24 kilometer lange klim van eerste categorie nam Katusha duidelijk het initiatief. Door de mannen van Zakarin werd de beklimming een afvalrace. Op het moeilijkste stuk waren er nog slechts tien klassementsmannen bijeen, met Bauke Mollema en Adam Yates op achterstand.



Onder impuls van die laatstgenoemde wisten de achtervolgers – en daarmee ook Bauke Mollema – terug te keren op het strijdtoneel. In de kopgroep toonden Dries Devenyns en Dylan Teuns zich ondertussen duidelijk de sterksten bergop. Tom-Jelte Slagter kon niet mee en moest de Belgen al snel laten gaan. In de technische afdaling van de Monte Grappa hielden de favorieten hielden zich vervolgens opvallend koest, waardoor enkele knechten konden terugkeren.



Hierdoor draaide alles om de allerlaatste beklimming van deze honderdste Giro, de klim naar Foza. Op deze slotklim volgde veertien kilometer oorlog. Vanaf het begin werd er op slag en springer gedemarreerd. Uiteindelijk wisten Ilnur Zakarin en Domenico Pozzovivo een gat te slaan. Dit was nog niet meteen een gevaar voor de kansen van Dumoulin, maar dit veranderde met de aanval van Nibali en Quintana.



Tom Dumoulin kon de demarrage van het duo niet volgen en moest ook toezien hoe Thibaut Pinot in zijn eentje het gat overbrugde. Toch wist het trio nooit veel tijd op Dumoulin te pakken. De Limburger hield de hele klim zijn eigen tempo aan en verloor op de top slechts twintig seconden. In de veertien glooiende kilometers naar Asiago werden Zakarin en Pozzovivo al snel ingehaald door Quintana, Pinot en Nibali.



Wat volgde was een achtervolgingstijdrit tussen twee groepjes: de eerste groep met klassementsmannen tegen de groep Dumoulin. De Limburger kreeg in de achtervolging steun van Bauke Mollema en Bob Jungels en wist de schade zo te beperken. Thibaut Pinot toonde zich aan de meet de snelste van de vijf koplopers. Dumoulin bolde uiteindelijk vijftien seconden na de eersten over de meet.



In het nieuwe klassement behoudt Nairo Quintana de roze trui. De Colombiaan verdedigt morgen een voorsprong van 39 seconden op Nibali en 43 tellen op Pinot. Tom Dumoulin, op papier de beste tijdrijder, moet morgen 53 seconden goedmaken voor de eerste Nederlandse eindzege in de Giro-historie.