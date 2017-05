Boasson Hagen boekt tweede ritzege in Noorwegen

18:33 – Edvald Boasson Hagen (hier op archiefbeeld) heeft voor de tweede keer op rij een ritzege geboekt in de Tour des Fjords. Vrijdag schreef hij de derde etappe al op zijn naam en een dag later was de Noor in zijn thuisland opnieuw de snelste. Hij wist op het laatste moment Torkil Veyhe nog voorbij te gaan.



Veyhe maakte deel uit van de vroege vlucht, maar wist het kunstje niet af te maken. In het zicht van de haven sprintte Boasson Hagen hem voorbij. Ook Gijs Van Hoecke (LottoNL-Jumbo) maakte deel uit van de kopgroep in de vierde etappe.



Zijn teamgenoot Timo Roosen was op de vierde plaats de snelste Nederlander in Noorwegen terwijl Nick van der Lijke (Roompot-Nederlandse Loterij) zesde werd. In het algemeen klassement geen grote veranderingen. De Belg Dries van Gestel blijft in de leiderstrui.