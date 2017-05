Pinot na ritzege: "Niet genoeg tijd gepakt op Dumoulin"

19:02 – Thibaut Pinot ging er zaterdag in de voorlaatste rit van de Giro d'Italia met de ritzege vandoor. Daardoor doet de Fransman ook bijzonder goede zaken in het algemeen klassement. Hij stijgt naar de derde plaats met een voorsprong van tien seconden op nummer vier Tom Dumoulin.



In eerste instantie ging Pinot niet voor de ritzege. "Tot drie kilometer voor de streep dacht ik eigenlijk alleen maar aan tijdwinst", legt de renner van FDJ uit in het flitsinterview. "Pas de laatste drie kilometer zat ik met de ritwinst in mijn hoofd. Als klassementsrenner is het niet makkelijk om een etappe te winnen en dit was mijn laatste kans."



Pinot hoopt op de slotdag een goede tijdrit neer te zetten zodat hij in ieder geval op het podium terecht komt. De Fransman verwacht niet dat hij kans maakt op het roze. "Ik pak 25 seconden op Dumoulin, maar dat gaat niet genoeg zijn. De tijdrit is hem op het lijf geschreven. Ik ga mijn best doen om de schade te beperken en een zo goed mogelijk resultaat te behalen."