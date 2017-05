Etappe 21: Dumoulin in Milaan op jacht naar Giro-winst

21:14 – Tom Dumoulin gaat zondag op jacht naar de eindzege in de honderdste Giro d'Italia. Nog één goede dag, nog één vlammende tijdrit en dan is Dumoulin de allereerste Nederlander die de Italiaanse ronde wint. WielerUpdate.nl blikt vooruit op een mogelijk historische dag.



Natuurlijk, het moet nog wel even gebeuren. Dumoulin moet 53 seconden goed gaan maken op Nairo Quintana, veertien tellen op Vincenzo Nibali en tien seconden op Thibaut Pinot. Op papier moet dat geen enkele moeite zijn voor tijdritspecialist Dumoulin. Maar wat is een papieren analyse waard na drie weken loodzware koers?



Het parcours is uiterst overzichtelijk. 29,3 kilometer lang en zo goed als vlak (licht aflopend). Na de start op het circuit van Monza liggen twee meetpunten. Na 8,8 kilometer en na 17,4 kilometer wordt een tussenstand gemeten.



Natuurlijk is Dumoulin een van de grote favorieten. Niet alleen om de eindzege te pakken, maar ook voor de dagzege. De Limburger won de eerste tijdrit in deze Giro met overmacht. Wat de concurrentie deed op die chronorit van veertig kilometer? Quintana verloor 2.53, Pinot 2.41 en Nibali 2.07. Ook de strijd om de witte trui is interessant. Bob Jungels heeft achttien seconden achterstand op Adam Yates, op dit moment de drager van het wit.



Om 13.45 uur rolt Guiseppe Fonzi als eerste renner van het startpodium. 16.47 uur begint Dumoulin aan zijn missie Giro-winst veilig te stellen. Drie minuten na Dumoulin start Pinot, Quintana sluit de rij om 16.56 uur. Rond de klok van 17.30 uur weten we of Dumoulin de opvolger is van Joop Zoetemelk (Tour de France, 1980) als laatste Nederlandse winnaar van een grote ronde. Van start tot finish houdt WielerUpdate.nl een liveticker bij van de ontwikkelingen in de koers.