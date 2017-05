Dumoulin: "Dit is krankzinnig, ik heb de Giro gewonnen!"

18:20 – Tom Dumoulin is de eerste Nederlander die de Giro d'Italia heeft gewonnen. De Limburger was ten opzichte van zijn concurrenten oppermachtig in de afsluitende tijdrit. "Dit is krankzinnig, ik heb de Giro gewonnen", stamelt een dolenthousiaste Dumoulin na afloop in Milaan.



"Ik moest rustig blijven, maar dat lukte me niet. Ik was zo nerveus", zo luidt de eerste reactie van Dumoulin nadat zijn eindzege in Italië officieel is. Dumoulin begon met 53 seconden achterstand aan de slotdag op zijn grootste concurrent, Nairo Quintana. Al bij tussen punt twee (na 17,4 kilometer in een tijdrit van 29,3 kilometer) had Quintana een minuut verloren en tikte de klok steeds verder in het voordeel van Dumoulin.



Dumoulin: "Gelukkig had ik goede benen. Ik ben er maar gewoon voor gegaan. Ik wilde mijn tussentijden niet weten. Mijn ploegleider had de taak om me alleen te melden wanneer ik minder risico moest nemen. Dat deed hij halverwege al. Toen ik over de meet kwam zei hij dat ik al gewonnen had, maar ik zag op tv dat het verschil nog maar drie seconden was. Ik werd kwaad en raakte een beetje in paniek. Maar gelukkig kwam het goed, en nu ben ik alleen nog maar blij."



Met zijn eindzege in de Giro d'Italia is Dumoulin de eerste Nederlander die een grote ronde wint sinds Joop Zoetemelk in 1980 (Tour de France).