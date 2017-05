Van Emden geniet: "Eindelijk heb ik die grote zege"

18:46 – Jos van Emden won vandaag (zondag) de afsluitende tijdrit in de Giro d'Italia. Daarmee maakte hij het Nederlandse feest compleet. Op de slotdag in Milaan wist Dumoulin namelijk als allereerste Nederlander ooit de eindzege te pakken. "Dit is zo onvoorstelbaar mooi", vat Van Emden zijn gevoel bondig samen.



Als duidelijk wordt dat Dumoulin de Giro wint, valt Van Emden in zijn armen. "Vorig jaar waren we heel dichtbij met Steven Kruijswijk. Ik heb er flink van in de put gezeten dat het toen nog misging. Dat Tom nu wel die eindzege pakt, is heel mooi. En ja, ik denk dat ik voordeel heb gehad van het feit dat de klassementmannen veel hebben moeten geven de laatste dagen."



Daar doet Van Emden zichzelf misschien een beetje mee tekort. Want ook relatief uitgeruste specialisten als Manuel Quinziato en Vasil Kiryienka kwamen niet aan de snelheden van de Nederlander. De blijdschap bij Van Emden is er dan ook niet minder om. Van Emden: "Ik ben zo gelukkig en emotioneel. Zo vaak ben ik tweede geworden. Nu pak ik eindelijk die grote zege. Dit is een grote dag voor het Nederlandse wielrennen."



Twee Nederlanders op het podium, alsof het zo moest zijn. "Gisteren stuurde ik Tom een foto van hem in de roze trui. Ik stuurde terug dat hij hoopte dat we beide op het podium zouden staan. Zie ons nu eens staan", vertelt Van Emden.