De historische cijfers van Tom Dumoulins eindzege

18:53 – Tot vandaag (zondag 28 mei 2017) was er vier keer een Nederlander de beste in een grote ronde. Alleen de legendarische wielerhelden Joop Zoetemelk en Jan Janssen flikten het ooit. Zoetemelk was in 1980 de laatste die het lukte met zijn eindwinst in de Tour de France. Nu, bijna 37 jaar later, heeft Nederland eindelijk een opvolger voor Zoetemelk: Tom Dumoulin.



Tour de France

Vuelta a Epsaña

Giro d'Italia

Dumoulin heeft in de 274ste grote ronde ooit voor de vijfde Nederlandse eindzege gezorgd. Hij is bovendien sinds Breukink in 1990 (derde in de Tour de France) die eerste Nederlander die überhaupt het podium haalt in een grote ronde. Dat betekent echter niet dat Nederland nooit succesvol was in grote rondes, integendeel zelfs. Zoetemelk en Hennie Kuiper zorgden in 1980 zelfs voor een een-tweetje. In de jaren '70 en '80 was een Nederlandse podiumplaats in de Ronde van Frankrijk eerder regel dan uitzondering. Steven Rooks en Erik Breukink maakten daarna deel uit van een gouden generatie en kwamen dichtbij, maar haalden nooit de hoogste trede van het podium.Jan Janssen (1968) en Joop Zoetemelk (1980).Jan Janssen (1966: tweede) Joop Zoetemelk (1970: tweede, 1971: tweede, 1976: tweede, 1978: tweede, 1979: tweede, 1982: tweede), Hennie Kuiper (1977: tweede, 1980: tweede), Johan van der Velde (1982: derde), Peter Winnen (1983: derde), Steven Rooks (1988: tweede) en Erik Breukink (1990: derde).In 1979 wist Zoetemelk ook de Vuelta te winnen. Net als in de Tour was Zoetemelk met zijn eindzege in Spanje de opvolger van Janssen, die in 1968 de Ronde van Spanje binnenhengelde.Jan Janssen (1968) en Joop Zoetemelk (1979).Jan Lambrichs (1946: derde) en Rini Wagtmans (1969: derde).De Ronde van Italië is een compleet ander verhaal. Breukink voelde zich helemaal in zijn sas in Italië en deed twee jaar mee om de eindzege. In 1987 eindigde hij als derde, een jaar later bleef alleen Andrew Hampston de Nederlander voor. Breukink was tot dit jaar de enige Nederlander die erin was geslaagd op het eindpodium van de Giro te komen. Dumoulin is de tweede Nederlander die dat lukt en de eerste Nederlander ooit die de eindzege pakt in Italië.Erik Breukink (1987: derde, 1988: tweede).Tot slot nog een paar lekkere cijfers voor Turbo Tom. Alleen Zoetemelk droeg meer leiderstruien in een grote ronde dan Dumoulin, 37 om 22. Dumoulin heeft met zijn 26 jaar nog genoeg tijd om dat record van Zoetemelk af te pakken. Daarnaast heeft Dumoulin nu al zeven ritten gewonnen in grote rondes. In zowel de Tour de France (twee keer), de Vuelta a España (twee keer) én de Giro d'Italia (drie keer) was het al raak.