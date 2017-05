De Bezemwagen: Dumoulin koning in omgaan met druk

16:10 – Tom Dumoulin is niet langer de kroonprins van het mondiale wielrennen. Dumoulin heeft zich zondag in Milaan officieus gekroond tot koning. Op de momenten dat de druk het hoogst is, weet de Limburger keer op keer de verwachtingen waar te maken. In De Bezemwagen het Girosucces van Dumoulin (en dat van Jos van Emden) op een hoop.



Koning Dumoulin

Even terug in de tijd. Op 6 mei 2016 zijn de ogen van alle Nederlandse wielerfanaten gericht op Dumoulin. De man die een klein jaar eerder hetzelfde meemaakt als de Tour de France in Utrecht start. Dat de dan 24-jarige Dumoulin in Utrecht vierde wordt, is voor omstanders een teleurstelling. "Maar meer zat er niet in", weet Dumoulin. Daarom moet het een jaar later gebeuren, als Apeldoorn het podium is van La Grande Partenza.Opnieuw huppelen journalisten en fans dagenlang om hem heen. Opnieuw is de druk op Dumoulins schouders enorm. "Of ik het leuk vind, al die aandacht? Ik geef er niet zoveel om, maar liever drink ik nu een bak koffie met ploeggenoten", zegt Dumoulin daags voor de tijdrit in Apeldoorn. Dumoulin blijft ogenschijnlijk kalm, zelfs als de echte koning van Nederland een praatje komt maken tijdens het warmdraaien. Dumoulin wint in Apeldoorn wel. Weliswaar met miniem verschil ten opzichte van Primoz Roglic, maar dat maakt niets uit. "Winnen is winnen", vat Dumoulin treffend samen.Er gaan wereldkampioenschappen en een olympische tijdrit voorbij waar Dumoulin niet wint, maar opnieuw met nationale druk om moet gaan. Kroonprins Dumoulin is en blijft de Nederlandse hoop op dat ultieme succes. Een wereldtitel, of het winnen van een grote ronde. Op die laatste dag van de honderdste Giro d'Italia in Milaan komt de ervaring van de wielerkroonprins in omgaan met immense druk goed van pas. Waar concurrent Quintana ietwat ongemakkelijk op zijn fiets zit, daar speert Dumoulin aerodynamisch over de weg. Controle van start tot finish in Milaan. De zenuwen krijgen geen vat op het lijf van Dumoulin. De Girozege is binnen, de koning is gekroond."Ik hoop dat mensen me nu niet anders gaan benaderen, ik blijf dezelfde man met hetzelfde karakter", zegt Dumoulin kort na zijn triomf. De koele Dumoulin neemt altijd en overal ruim de tijd voor zijn praatjes met journalisten. Al is er ook voor hem een grens, en die begint bij zijn voortuin.





Eindelijk Van Emden

Jos van Emden kan het niet bevatten, weet nauwelijks wat hij met zichzelf aanmoet als hij weet dat de afsluitende tijdrit in de Giro d'Italia gewonnen is. "Ik ben zo vaak tweede geworden, eindelijk heb ik die grote zege te pakken", stamelt de Nederlander van LottoNL-Jumbo in Milaan. 28 mei 2017 wordt een historische dag voor het Nederlandse wielrennen.

Wat staat ons deze week te wachten?

Afkicken van de Ronde van Italië met experimentele koers in Limburg en de Ronde van Luxemburg. Vorig jaar werd de Luxemburgse ronde gewonnen door Maurits Lammertink, die dit weekend liet zien helemaal terug te zijn met zijn zege in de koninginnenrit in de Ronde van België. In Limburg beginnen vrijdag de Hammer Series, waar Dumoulin zijn opwachting maakt.In Frankrijk gaat zondag het Critérium du Dauphiné van start. Daar zullen onder anderen Tour de France-favorieten Chris Froome, Alberto Contador, Romain Bardet en Richie Porte het tegen elkaar gaan opnemen.Woensdag tot en met zondag: Ronde van LuxemburgDonderdag tot en met zondag: Hammer Series LimburgVanaf zondag: Critérium du DauphinéDoor: Benjamin de Bruijn