Porte ziet Critérium du Dauphiné als goede graadmeter

17:01 – Richie Porte gaat vanaf komende zondag op jacht naar zijn derde grote zege van het seizoen. De Australische renner is de kopman bij BMC voor het Critérium du Dauphiné, dat van 4 tot en met 11 juni wordt gehouden ter voorbereiding op de Tour de France.



"De Dauphiné is de laatste grote test voor de Tour de France, dus dit is een kans om te zien waar ik sta ten opzichte van de rest", aldus Porte. Onder meer Chris Froome, Alejandro Valverde en Alberto Contador doen ook mee aan de Dauphiné. Porte won dit jaar al de Tour Down Under en de Ronde van Romandië. "Ik haal veel vertrouwen uit mijn zege in de Ronde van Romandië en een goed resultaat in de Dauphiné zet me op perfecte voet voor juli."



Porte heeft net een hoogtestage van twee weken achter de rug. "Ik ben dus zo goed voorbereid als mogelijk is", vervolgt hij. "Ik voel me momenteel heel goed en hoewel de Tour dit jaar natuurlijk het hoofddoel is, wil ik dolgraag de Dauphiné aan mijn erelijst toevoegen. Ik heb een sterke ploeg achter me en we gaan het van dag tot dag bekijken."



Porte krijgt in de Dauphiné ondersteuning van Brent Bookwalter, Alessandro De Marchi, Kilian Frankiny, Ben Hermans, Amaël Moinard, Nicolas Roche en Danilo Wyss.