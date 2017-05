Dumoulin benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

19:09 – Tom Dumoulin wordt woensdag gehuldigd in Maastricht na zijn unieke Giro-winst. In het gemeentehuis werd hij vervolgens benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving een lintje uit de handen van staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.



Dumoulin, die werd geboren in Maastricht, schreef zondag als eerste Nederlandse renner de Ronde van Italië op zijn naam. De provincie Limburg eerde de renner van Team Sunweb woensdag door hem tot Limburger van Verdienste te benoemen.



In Maastricht zijn duizenden mensen aanwezig om Dumoulin toe te juichen na zijn Giro-winst. De huldiging is live te volgen op de NOS. Via Twitter zorgt WielerUpdate.nl voor updates van de huldiging.