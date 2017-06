Vos hoeft niet vergeleken te worden met Dumoulin

10:16 – Drie keer was Marianne Vos de beste in de Giro d'Italia Femminile. In principe zou je dus kunnen zeggen dat Tom Dumoulin niet de eerste Nederlandse winnaar van de Giro d'Italia is, maar van Vos mag dat gerust wel. Toch ligt Vos er niet wakker van dat haar collega zoveel eer krijgt.



"Wie is er nou geen fan van Tom Dumoulin?! De afgelopen drie weken heb ik weer genoten van zijn prestaties. Hoe goed sommigen het ook bedoelen, van mij hoeven de prestaties van mannen en vrouwen (in de Ronde van Italië en daarbuiten) niet naast elkaar gelegd te worden", schrijft Vos op Instagram.



"Vergelijken is volgens mij sowieso een haast onmogelijke klus", vervolgt Vos. "Laten we nog even nagenieten van de winst van Tom en daarna hopen dat er nog meer van dit soort mooie prijzen volgen, bij zowel de mannen als de vrouwen. Mooi voor de wielersport!"



Op zijn beurt reageert ook Dumoulin nuchter op de discussie over wie de eerste winnaar van de Giro is. "De discussie is me volledig ontgaan. We hebben er ook geen contact over gehad. Maar ik ken Marianne en ik weet dat zij er ook niet echt mee bezig. Die kan daar geen moment wakker van liggen. We gunnen het elkaar enorm."