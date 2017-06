Froome ziet Quintana niet als grootste concurrent in Tour

13:27 – Toen hij in 2013 en 2015 de Tour de France won, verwees Chris Froome Nairo Quintana beide keren naar de tweede plaats in het eindklassement. Zijn Colombiaanse concurrent van Movistar verschijnt ook dit jaar aan het vertrek in 's werelds meest prestigieuze koers, maar Froome ziet hem niet als zijn grootste concurrent.



Quintana reed vorige maand namelijk de Giro d'Italia, waarin hij tweede werd achter Tom Dumoulin. "Mijn grootste bedreiging komt van de renners die niet hebben deelgenomen aan de Giro: Richie Porte, Alberto Contador en Romain Bardet", zegt Froome tegen Reuters. "Ik denk dat het te zwaar wordt voor Nairo om zowel de Giro als de Tour te doen."



Froome vreest vooral voor Porte, zijn voormalige ploeggenoot bij Sky. De Australiër, tegenwoordig koersend voor BMC, won dit jaar al de Tour Down Under en Ronde van Romandië. "Richie is dit seizoen geweldig en ik denk dat de Tour van dit jaar hem goed ligt", vervolgt Froome, die tussen 2012 en 2015 bij Sky ondersteuning kreeg van Porte. Laatstgenoemde stapte daarna over naar BMC om voor zijn eigen kansen te gaan. "Dit seizoen laat hij zien wat hij in zijn mars heeft. Ik heb altijd in Richie geloofd."