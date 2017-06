Peesontsteking houdt Visconti weg uit Zwitserland

12:03 – Giovanni Visconti moet de Ronde van Zwitserland, die over ruim een week begint, laten schieten. De routinier van Bahrain Merida kampt met een peesontsteking, opgelopen in de Giro d'Italia.



Volgens zijn team kwam de peesontsteking aan het licht tijdens de slotdagen van de Giro. Visconti stapte af met Milaan in het vizier, in de twintigste en voorlaatste etappe. Eerder in de ronde was hij tweede geworden in de rit naar Peschici, enkele dagen later in Bagno di Romagna kwam hij als vijfde over de finish.



Het betreft een peesonsteking aan zijn linkerenkel, meldt het team. Visconti moet voorlopig rust houden. "Helaas moet ik de Ronde van Zwitserland missen omdat ik enkele therapieën moet ondergaan, nodig om te herstellen. Als alles verloopt zoals verwacht, kan ik in de Ronde van Slovenië mijn rentree maken."



De Ronde van Slovenië start enkele dagen na de Ronde van Zwitserland, op 15 juni.