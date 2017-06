Dumoulin vindt eerste dag succes: "Ben helemaal kapot"

19:19 – Tom Dumoulin heeft in zijn eerste koers na de gewonnen Giro d'Italia Team Sunweb naar de tweede plaats geleid op de eerste dag van de Hammer Series. De Limburger zat mee in de beslissende ontsnapping en sprokkelde op die manier de nodige punten in de Hammer Climb, het eerste onderdeel van The Hammer Series.



The Hammer Series is een driedaagse in Limburg, georganiseerd door Velon. Het doel van de experimentele race is om de koers aantrekkelijker te maken voor publiek. Op dag één, waarop een klimkoers op het programma stond, is dat volgens Dumoulin gelukt. "Ik weet niet hoe het er op tv uitzag, maar ik ben helemaal kapot en het publiek heeft volgens mij spektakel kunnen zien hier", zegt Dumoulin direct na afloop.



De Hammer Climb bestond uit elf ronden rond Vaals met finish op de Vaalserberg, het hoogste punt van Nederland. Na de start van de eerste rit, spatte het peloton direct uit elkaar. Dumoulin: "Ik had niet verwacht dat het meteen zo hard zou gaan, maar dat had ook te maken met de neutralisatie. Ik denk dat dat een fout was, het ging te hard. Wij hadden nog geluk dat we vooraan stonden. De ploegen werden namelijk achter elkaar opgesteld."



Uiteindelijk bleek het van groot belang om meteen mee te zitten met de eerste ontsnappingen. "De vlucht van de dag nam alle punten mee. Daar had ik al op gerekend. De enige manier om punten te pakken was om mee te zitten", analyseert Dumoulin. Zijn Team Sunweb moest het afleggen tegen Movistar. De Spaanse formatie pakte onder aanvoering van een ontketende Carlos Betancur de eerste dagprijs.



De resterende dagen zal Sunweb het zonder Dumoulin moeten doen. Via Twitter laat de Giro-winnaar weten rust nodig te hebben en daarom voortijdig te stoppen met de Hammer series. Zijn plaats zal worden ingenomen door Ramon Sinkeldam.