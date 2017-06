Cookson wil herverkiezing en komt met zespuntenplan

12:19 – Brian Cookson wil ook de komende vier jaar graag actief blijven als voorzitter van de internationale wielerbond UCI. De Brit zegt in de afgelopen jaren veel te hebben bereikt en wil zijn taak daarom graag blijven uitvoeren. "De sport is nu schoner, sterker en transparanter", aldus Cookson op zijn eigen website.



Ondanks deze succesvolle noten, is er in de komende termijn volgens de huidige voorzitter nog wel veel werk aan de winkel. "We hebben samen veel vooruitgang geboekt, maar er moet nog meer gebeuren om deze fundamenten veilig te stellen en om groei van het wielrennen wereldwijd te versnellen", schrijft de Brit in zijn manifest.



Om in september daadwerkelijk te worden herverkozen, komt Cookson alvast met een zogenaamd zespuntenplan. Zo wil hij allereerst de groei van alle wielerdisciplines promoten en daarnaast de internationale ontwikkeling van de koers stimuleren. Als derde noemt Cookson gelijke kansen voor vrouwen in de wielersport een belangrijk speerpunt.



Naast deze topsportelementen wil de 65-jarige Brit het fietsen ook voor transport- en vrijetijdsdoeleinden promoten. De laatste twee punten uit zijn manifest hebben betrekking op het vertrouwen in de wielersport. Cookson wil het (deels) herstelde vertrouwen verder opbouwen en daar als UCI zelf het goede voorbeeld in geven.



Voor de verkiezing in september is Cookson vooralsnog de enige kandidaat. Maar naar verluid overwegen Tom van Damme (de voorzitter van de Belgische wielerbond) en de Fransman David Lappartient (voorzitter van Europese wielerbond) om zich ook kandidaat te stellen voor de komende vier jaar.