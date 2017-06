Contador met behoudende aanpak op jacht naar Tourzege

15:04 – In juli gaat Alberto Contador op jacht naar zijn derde eindzege in de Tour de France. Om in absolute topvorm aan de start te kunnen verschijnen, heeft de Spanjaard dit jaar voor een iets andere aanpak gekozen, met meer oog voor rust. "Het grootste verschil is de rust waarmee ik de beginfase van het seizoen ben door gegaan", aldus de Spaanse klassementsrenner.



Contador heeft zijn hele seizoen dan ook ingericht op een topprestatie in La Grande Boucle. "Ik ben volledig bezig met de Tour en vooral om daar in de beste conditie aan de start te verschijnen. Ik wil fris beginnen en niet met enige vermoeidheid in de benen", liet Contador deze week aan het Spaanse Marca weten.



Om dit te bereiken heeft hij zijn trainingsopbouw bewust voorzichtig opgebouwd. "Het is heel makkelijk om teveel werk te doen, om je te over-trainen en je lichaam niet te laten herstellen. Dat is misschien wel het grootste verschil met de andere jaren. Het is mijn keuze en we moeten nu zien wat de resultaten zeggen."



Een kleine maand voor het grote hoofddoel, gaat Contador in de komende Dauphiné al eens de strijd aan met zijn Tour-rivalen. "In de Dauphiné wil ik mijn eerste belangrijke intensiteit voor de Tour opzoeken. Ik zal daar wel tot mijn limiet moeten gaan, maar wil in deze koers ook weer ritme opdoen." Het Criterium du Dauphiné wordt voor Contador namelijk de eerste koers sinds de Ronde van Baskenland in april.



Na de Dauphiné gaat Contador nogmaals op trainingskamp, om zo optimaal aan het vertrek van de Tour in Düsseldorf te verschijnen. De invulling van dit laatste trainingsblok wordt in sterke mate bepaald door zijn optreden in de Dauphiné. "We bekijken en analyseren dan de prestatie in de Dauphiné. Ik zal op basis daarvan meer ritme en intensiteit toevoegen is of juist meer relaxen in aanloop naar de Tour de France."