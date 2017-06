Perez verslaat Van Avermaet in derde etappe Luxemburg

18:10 – De derde rit in de Ronde van Luxemburg is verrassend gewonnen voor Anthony Perez. De Fransman van Cofidis toonde zich in de heuvelachtige etappe naar Diekirch de sterkste en versloeg daarmee olympisch kampioen Greg van Avermaet. De Vlaming neemt met zijn tweede plek in de daguitslag wel de leiding over in het algemeen klassement.



Na twee eerdere etappezeges, ging BMC vandaag op jacht naar een derde zege in de Ronde van Luxemburg. Met een heuvelachtig parcours en drie keer de Herrenberg (6,3%) op het programma, leek de etappe vooraf op het lijf geschreven van voorjaarsspecialist Greg Van Avermaet.



Na dertig kilometer koers werd de koers opengebroken door een kopgroep van vier man, met daarbij Martijn Budding namens Roompot-Nederlandse Loterij. De Nederlander kreeg gezelschap van de Belg Dimitri Peyskens en van de Fransen Brice Feillu en Loïc Chetout. Het viertal verzamelde een maximale voorsprong van drieënhalve minuut, maar wist uiteindelijk geen stand te houden.



In de absolute slotfase koos Cofidis de aanval met Stéphane Rosseto. BMC wist deze eerste Franse aanval nog in de kiem te smoren, maar dat bleek geen garantie op succes. Kopman Van Avermaet wist het werk van zijn ploeggenoten op de Herrenberg namelijk niet af te maken en werd verrassend geklopt door een andere Cofidis-renner, Anthony Perez.