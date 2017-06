Van der Poel: "Eindklassement nog niet binnen"

19:27 – Mathieu van der Poel (hier op archiefbeeld) sloeg zaterdag in de Boucles de la Mayenne een dubbelslag. De Nederlander won de tweede etappe van de Franse rittenkoers en neemt daardoor ook de leiderstrui over van de Fransman Johan Le Bon. In de slotrit zal hij zondag zijn trui moeten gaan verdedigen.



Zijn broer David van der Poel maakte deel uit van de kopgroep tijdens de rit. Hij werd uiteindelijk gegrepen, maar de zijn aanwezigheid was een voordeel voor Mathieu. "De aanwezigheid van David in de kopgroep was een goede zaak. De rest van het team heeft mij vervolgens geweldig bijgestaan. De snelheid lag hoog op de slotklim, maar toen ik aanzette voelde ik dat ik het zou halen", zegt de Nederlander op de website van zijn ploeg Beobank-Corendon.



De Boucles de la Mayenne eindigt zondag met een etappe van 180 kilometer van Saint Cyr-le-Gravelais naar Laval. Van der Poel hoopt zijn leiderstrui met succes te kunnen verdedigen. Het verschil tussen hem Le Bon bedraagt slechts één seconde. "Het eindklassement is zeker nog niet binnen. Er zijn zondag bonificaties te verdienen, maar het spreekt voor zich dat ik mijn best zal doen."