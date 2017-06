Van Poppel en Trek positief: "Meteen vol gas vanaf de start"

3 juni 2017 – Trek-Segafredo zegevierde op de tweede dag van The Hammer Series. In de 'sprint race' pakte de Amerikaanse formatie mede dankzij Mathias Brändle, Giacomo Nizzolo en Jasper Stuyvende de dagzege. De ploeg is zeer te spreken over de experimentele wielerkoers door Limburg.



Boy van Poppel (hier op archiefbeeld) was onderdeel van het succes van Trek-Segafredo. "Vanaf de start was het direct vol gas. Iedere ronde was als de laatste ronde. Het was volop sprinten en continu vol gas geven", zegt de Nederlander op de website van de Amerikanen. Stuyven beaamt dat en stelt dat Trek de goede tactiek had gekozen. "Van start tot finish was het volop rijden. Maar omdat wij altijd voorin zaten, konden we steeds in de gaten houden wat er gebeurde."



Ook ploegleider Luc Meersman is zeer te spreken over het concept van de Hammer Series. "Het was fantastisch! Het was rekenen en nog eens rekenen en in de volgauto was het een beetje hectisch, maar het is ons gelukt. Ze hebben echt als team gereden en elkaar geholpen de punten binnen te halen. Het was fantastisch om te zien. We hebben het niet eens over winnen gehad, we wilden vooral bij de top acht eindigen. Maar iedereen was zeer gefocust."