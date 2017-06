De Gendt soleert naar zege in ouverture Dauphiné

15:07 – Thomas De Gendt is de eerste leider in het Critérium du Dauphiné. De Belgische renner van Lotto Soudal soleerde zondag in de eerste etappe van de Franse rittenkoers in de straten van Saint-Etienne vanuit de vroege vlucht naar de winst en pakte zodoende ook de eerste gele trui.



De Gendt behoorde tot een groep van zeven die na twintig kilometer was weggereden uit het peloton. De voormalig renner van Vacansoleil-DCM had vooraan gezelschap van Axel Domont, Antonio Nibali, Romain Sicard, Angel Madrazo, Silvio Herklotz en Delio Fernandez. De zeven renners genoten een maximale voorsprong van ruim zes minuten en dat bleek te veel voor het peloton.



In het pak kwam het tempo te laat op gang, waardoor de kopgroep vooruit bleef. De finale bestond uit drie lokale ronden door Saint-Etienne, met daarbij de beklimming van de Cöte de Rochetaillée van derde categorie. Bij de laatste passage ging De Gendt, die al de hele dag een sterke indruk maakte, alleen op avontuur en hij redde het tot de finish. Domont eindigde op 44 seconden van de Belg als tweede.