Van Avermaet herstelt zich op slotdag in Luxemburg

16:36 – Greg Van Avermaet (hier op archiefbeeld) heeft zondag de Ronde van Luxemburg gewonnen. De Belg liet zich zaterdag nog verrassen, vandaag (zondag) was hij oppermachtig. Van Avermaet won de slotrit en legde zo ook beslag op de eindwinst. Vorig jaar werd de Luxemburgse ronde nog gewonnen door de Nederlander Maurits Lammertink.



Zaterdag leek Van Avermaet al zijn tweede dagzege in deze Ronde van Luxemburg te boeken, maar in de sprint werd hij verrassend verslagen door de Fransman Anthony Perez van Cofidis. "Misschien had ik iets te veel zelfvertrouwen", zei Van Avermaet na afloop schuldbewust. En dus stond de olympisch kampioen op de weg op scherp tijdens de slotrit.



Nadat de vroege vlucht werd gegrepen, waagden onder anderen Pim Ligthart en Dimitri Peyskens in een groep van zes een nieuwe poging. De Nederlander en de Belg werden in de laatste lokale ronde, waarin steeds een listige klim naar de finish lag, gegrepen door de groep met favorieten. In de sprint die volgde was Van Avermaet, die al in het bezit was van de leiderstrui, de sterkste.