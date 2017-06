Van der Poel wint Boucles de la Mayenne na nieuwe zege

16:40 – Mathieu van der Poel heeft de Boucles de la Mayenne in stijl op zijn naam geschreven. De Nederlandse veldrittopper, die deze periode een uitstapje naar de weg maakt, won zondag de laatste etappe in de Franse rittenkoers en stelde daarmee de eindzege veilig.



Van der Poel greep zaterdag de macht in de Boucles de la Mayenne, door de tweede rit in lijn te winnen. De Nederlander reed daarmee Johan Le Bon uit de leiderstrui. De Fransman was donderdag de beste in de proloog en triomfeerde vrijdag ook in de eerste etappe in lijn. Van der Poel nam zaterdag het commando over en begon met één seconde voorsprong op Le Bon aan de slotdag.



Christophe Riblon en Lilian Calmejane gingen in de laatste etappe als eerste in de aanval, maar hielden geen stand. Dat gold vervolgens ook voor een kopgroep van zes die het daarna probeerde. Op ruim vijf kilometer van de finish kwam alles weer samen. In de finale werd volop aangevallen, maar uiteindelijk sprintte een groep van zestien om de zege. Daarvan bleek Van der Poel de sterkste. Hij liet Marc Sarreau en Yohann Gene achter zich en pakte zo de eindwinst.