Sinkeldam: "Hammer Series wel iets voor de toekomst"

9:26 – Ramon Sinkeldam noemt de eerste editie van de Hammer Series, een innovatief wielerconcept dat afgelopen weekend georganiseerd werd door Velon, een succes. De coureur van Team Sunweb, dat afgelopen achter Team Sky nipt tweede werd in de ploegenachtervolging, ziet wel onderdelen waarin het evenement zich nog kan verbeteren.



Sinkeldam kijkt positief terug op de Hammer Series, zo zegt hij tegen de NOS. "Dit is voor ons niet minder belangrijk dan de Ronde van Zwitserland. Hoewel hier natuurlijk geen punten voor de World Tour te verdienen zijn. En die zijn tegenwoordig heel belangrijk", aldus de Sunweb-renner. "Maar dit is wel iets voor de toekomst. Het zijn drie dagen met een korte, heftige inspanning. Dit is een goede prikkel voor je lichaam. Alle collega's die ik spreek hebben wel echt zere benen. In een normale etappekoers ga je niet zo diep in zo'n korte tijd. Dat is een hele andere inspanning." Hierin speelt het natuurlijk mee dat er tussentijds veel punten te verdienen zijn en dat het niet louter gaat om gas geven in de finale.



De puntentelling is in de optiek van Sinkeldam het grootste punt waar de opzet van de Hammer Series kan worden bijgeschaafd. Dat merkte hij meteen al op de klimkoers van de openingsdag. "De neutralisatie ging veel te hard. Ik hoorde van een paar jongens dat er wattages gereden werden waarmee veel renners al gelost werden. Daardoor was er een select groepje dat steeds voorop reed", stelt Sinkeldam. "En zaterdag was er onduidelijkheid over het reglement van de sprintkoers. Wat zou er met de punten gebeuren van renners die afstapten? Ik ben zelf gevallen en mijn punten werden afgenomen", zegt onze landgenoot, die vindt dat er dispensatie geregeld moet worden in het geval van valpartijen.