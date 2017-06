Démare wint ondanks lossen: "Ploeg heeft op mij gewacht"

20:01 – Arnaud Démare won maandag de tweede rit in lijn van het Critérium du Dauphiné. Hoewel zijn sprint zeer overtuigend was, kwam de overwinning moeizaam tot staan. Na de heuvelzone was de Fransman immers nog gelost uit het peloton.



"Ik had het moeilijk op de beklimmingen. De ploeg heeft op mij gewacht. Daarna hebben we ons gefocust op de sprint", zo vertelde de sprinter van Team FDJ na afloop in het tv-interview. "Mijn benen voelden al zwaar aan, maar alle sprinters waren al moe. Ik ben echt heel blij. We hebben de voorbije weken hard gewerkt met de ploeg. Dit is fantastisch."



Verder deed Démare ook nog een oproep voor de verkeersveiligheid. "Ik wil van de gelegenheid gebruikmaken om alle automobilisten en fietsers op te roepen om elkaar te respecteren. We moeten de weg delen. Zeker na de vele ongevallen de laatste tijd is dat belangrijk. Zo kunnen we onze sport en onze passie veilig beoefenen."