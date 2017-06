Passage Col d'Agnes in Tour de France onder druk

15:09 – Het is maar zeer de vraag of het peloton in de Tour de France volgende maand de Col d'Agnes zal passeren. Op de route is namelijk op vijf plaatsen schade aangericht door natuurgeweld. Door waterstromen is het de vraag of de weg op tijd gereed is voor een volledig Tourpeloton op 14 juli.



Op 14 juli, de Franse nationale feestdag, staat er een etappe van 101 kilometer op he programma. In die korte rit liggen drie beklimmingen, waaronder de Col d'Agnes. Het Franse La Dépêche meldt dat door waterstromen delen van de weg zijn weggezakt, waardoor een passage op de col onder druk staat.



Het is nog niet duidelijk was organisator ASO gaat doen als een passage inderdaad onmogelijk blijkt. Er wordt gewerkt aan een plan B, daarover wordt op 10 juni een beslissing genomen.