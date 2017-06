Ontketende Niewiadoma soleert naar zege in Kettering

16:14 – Katarzyna Niewiadoma (hier op archiefbeeld) heeft de eerste etappe in The Women's Tour gewonnen. De Poolse schreef rit één met een indrukwekkende solo op haar naam. Niewiadoma is door haar zege ook de eerste leidster in de Britse meerdaagse, die nog tot zondag duurt.



De eerste etappe van The OVO Energy Women's Tour, zoals de officiële naam van de meerdaagse luidt, ging van Daventry naar Kettering en was 148 kilometer lang. Waar de regen dinsdag nog gretig naar beneden kletterde in Groot-Brittannië, daar was het vandaag (woensdag) droog en kreeg de zon zelfs af en toe de ruimte rond Northampton.



Het duurde lang voordat er een ontsnapping op gang kwam. Niewiadoma besloot op zo'n vijftig kilometer voor het einde de impasse te doorbreken met een vroege aanval. De Poolse sloeg een indrukwekkend gat, in haar eentje reed ze meer dan drie minuten voorsprong bij elkaar. Ondanks de tegenwind in de finale bleek Niewiadoma het peloton ruim voor.