Wild gerucht over Froome, die het 'complete onzin' noemt

11:58 – De toonaangevende Franse sportkrant L'Équipe is met een bijzonder gerucht op de proppen gekomen. Het meldt dat Chris Froome zijn werkgever Team Sky de rug wil toekeren. De Brit van Keniaanse komaf zou zijn diensten zelfs al hebben aangeboden bij BMC Racing.



Froome werd woensdag in de tijdrit in het Critérium du Dauphiné afgetroefd door Richie Porte en een dag later wordt de meervoudig Tour de France-winnaar dus in verband gebracht met de ploeg van zijn concurrent. Froome staat nog tot 2019 onder contract bij Sky, maar is naar verluidt ontevreden door alle commotie die rond de Britse formatie en ploegbaas Dave Brailsford ontstaan is. De ophef omtrent Sky en Brailsford kwam voort uit omstreden medische attesten aan Bradley Wiggins tussen 2011 en 2013.



Froome heeft al gereageerd op het bericht van L'Équipe. In gesprek met Cyclingnews noemt de Brit het 'complete onzin'.