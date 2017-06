Trek-Segafredo wil Contador porren voor nieuw contract

12:14 – De ploeg van Trek-Segafredo voor het volgende seizoen is in grote lijnen al gevormd, maar ploegbaas Luca Guercilena heeft nog een paar plooien glad te strijken bij de Zwitserse formatie. Een contractverlenging van Alberto Contador lijkt hierbij de belangrijkste zet te zijn.



Contador voegde zich vorig jaar voor één seizoen bij Trek-Segafredo en heeft zodoende een aflopend contract, maar de ploeg van Bauke Mollema hoopt dat de Spanjaard zijn optie zal lichten om er een tweede jaar aan vast te plakken. Guercilena wil de Spanjaard namelijk graag behouden. Vanwege de klassementsambities van het team, maar ook vanwege de waarde die Contador heeft met zijn ervaring. Omdat de contracten van Mollema, Fabio Felline, Giacomo Nizzolo, John Degenkolb en Jasper Stuyven doorlopen, hoopt Guercilena alleen in de breedte te hoeven investeren.



Belangrijk is dan wel dat Contador blijft. Met zijn 34 jaar zit hij in de herfst van zijn carrière, maar Guercilena wil de Spanjaard dolgraag aan boord houden. "Hij heeft de optie en kan daardoor zelf een besluit nemen, maar wij staan welwillend tegenover een extra jaar. We zoeken naar oplossingen voor hem. Ongeacht of hij gaat deelnemen aan de Tour de France, hij heeft veel waarde en is een pure leider. Dat bevalt me ten zeerste", aldus de ploegbaas van Trek-Segafedo in gesprek met Cyclingnews.