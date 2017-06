Pieters zegeviert in tweede etappe Women's Tour

17:17 – Amy Pieters heeft de tweede etappe van de Women's Tour in Groot-Brittannië op haar naam geschreven. De 26-jarige renster van Boels-Dolmans won in Stoke-on-Trent na een rit van 144,5 kilometer de sprint van een uitgedund peloton. Kasia Niewiadoma blijft in de leiderstrui.



Lucinda Brand reed een groot deel van de etappe voor het peloton uit, maar de renster van Team Sunweb werd op enkele kilometers van de streep weer ingerekend. In de sprint om de dagzege was Pieters vervolgens het snelste. Ze versloeg onder meer de Britse Hannah Barnes en Ellen van Dijk. Marianne Vos eindigde als vierde.



Niewiadoma werd vijfde en behoudt door haar zege in de openingsrit de leiderstrui. In het algemeen klassement heeft ze een voorsprong van 1 minuut en 46 seconden op Vos en Barnes. Van Dijk en Pieters volgen op de plaatsen vier en vijf met een achterstand van 1.48.