Fuglsang pakt etappezege, Porte verovert leiderstrui

16:19 – Na enige verwarring heeft Jakob Fuglsang (hier op archiefbeeld) een mooie zege aan zijn erelijst mogen toevoegen: de Deen van Astana werd in eerste instantie als tweede geklasseerd in de zesde etappe van het Critérium du Dauphiné, maar bleek bij nader inzien toch rapper te hebben gespurt dan Richie Porte en Chris Froome. Ondanks dat hij de ritwinst niet pakte kan Porte toch lachen: de Tasmaniër smeet Thomas De Gendt uit het geel.



In de afdaling van de Mont du Chat, een in de buitencategorie geplaatste klim, liet Froome zien zeker over een goede vorm te beschikken. De Sky-renner, die tekortkwam tijdens de tijdrit, kon het peloton uiteenscheuren en kreeg Fabio Aru, Porte en Fuglsang als enige renners met zich mee in de strijd om de dagzege. Aru was kort daarvoor weggesprongen, maar de Italiaan kon de razendsnel naderende Froome niet voorblijven in de afdaling.



De blikvangers van de dag waren Oliver Naesen, Alberto Bettiol, Anthony Turgis, Nils Politt, Serge Pauwels en Thierry Hupond. Het zestal kreeg een gigantische voorsprong, die op voor de laatste klim volledig teniet was gedaan. Naesen kwam uiteindelijk nog als achtste over de meet, ruim een minuut achter het winnende kwartet en een tiental seconden achter Alejandro Valverde, Dan Martin en Romain Bardet. De drie klassementsrenners moesten vijftig tellen inleveren ten opzichte van Froome en Porte.



Waar er voor de etappe twee Nederlanders in de top tien vertoefden, is er na de rit naar Villars-les-Dombes geen Hollands glorie meer bij de beste tien. Sam Oomen had het zwaar op de laatste klim en werd door Emanuel Buchmann uit het wit gereden, Stef Clement kwam een halve minuut na zijn landgenoot over de meet. Oomen verloor ruim twee minuten ten opzichte van zijn Duitse rivaal, waar hij voor aanvang van de etappe twintig tellen voorsprong op had.



Porte heeft Froome, met nog twee dagen voor de boeg, op 39 tellen staan in het klassement. Fuglsang klimt spectaculair en is nu derde (1:15), Valverde zakt naar de vierde plaats (1:20). Aru, Contador, Martin, Buchmann, Bardet en Rafael Valls besluiten in die volgorde de top tien. Koen Bouwman heeft zijn bergtrui kunnen behouden: De Gendt blijft in dat klassement op de tweede plaats staan. Aru, Porte en Froome hebben echter goede punten kunnen pakken.



Het Critérium du Dauphiné vervolgt zaterdag met een rit van 167,5 kilometer, die de overgebleven renners van Aoste naar de vermaarde Alpe d'Huez voert. Voor de historische klim op de rol verschijnt moeten er vijf andere bergen worden bedwongen, waaronder de Col de Sarenne (HC) en de Col de Porte (1).