Vos breekt sleutelbeen en verlaat Women's Tour

19:24 – Marianne Vos heeft de Womens's Tour noodgedwongen moeten verlaten. De dertigjarige renster brak haar rechter sleutelbeen. Zij was betrokken bij een grote valpartij in de derde etappe naar Royal Leamington Spa.



Vos bracht meteen een bezoek aan het ziekenhuis. Daar werd duidelijk dat ze haar sleutelbeen had gebroken. Haar ploeg WM3 meldde dat vrijdagavond via Twitter. De Women's Tour is daarmee voorbij voor Vos, maar wat dit voor verdere consequenties heeft voor de rest van het seizoen is op dit moment onbekend.



Chloe Hosking was vrijdag de sterkste in de derde etappe van de ronde door Groot-Brittannië. De renster van Alé Cipollini klopte haar concurrenten in een massasprint, waarin de valpartij was ontstaan. Ellen van Dijk hield de Nederlandse eer hoog door wederom als derde te finishen.