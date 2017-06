Kennaugh wint op Alpe d'Huez, Porte loopt uit

15:01 – De zevende etappe in het Critérium du Dauphiné is een prooi geworden voor Peter Kennaugh (hier op archiefbeeld). De Brit van Team Sky maakte oorspronkelijk onderdeel uit van een grote kopgroep, maar kwam solo aan op de Alpe d'Huez. Richie Porte won ruim twintig seconden op Chris Froome en heeft de leiderstrui nog steviger om zijn schouders.



Vlak na de start regende het aanvallen, maar het peloton liet lange tijd niemand begaan. Achterin kregen onder meer groene truidrager Arnaud Démare en voormalig klassementsleider Thomas De Gendt het zwaar. Ook Franco Pellizotti, de meesterknecht van Vincenzo Nibali in de voorbije Giro d'Italia, kon het hoge tempo niet bolwerken en stapte enkele minuten later zelfs uit koers.



Na een kleine dertig kilometer keerde de rust terug en wisten zeventien man, met daarbij ook weer de onvermoeibare Koen Bouwman, zich af te scheiden van het peloton. Naast Bouwman maakten ook Lennard Hofstede (Team Sunweb) en Maurits Lammertink (Katusha-Alpecin) deel uit van de grote kopgroep, die een voorsprong van ruim zes minuten bij elkaar wist te fietsen. Bouwman sprokkelde onderweg voldoende punten voor het bergklassement en hij mag ook zondag weer in de bollentrui van start gaan.



Terwijl de kopgroep op de voorlaatste klim, de Col de Sarenne, volledig uit elkaar viel, deed Romain Bardet een aanval op het klassement van Richie Porte. De Fransman ging in de achtervolging op Andrew Talansky, die een tiental kilometer daarvoor op de Côte de Garçin was weggesprongen uit de groep der favorieten. Pogingen van Alejandro Valverde en Fabio Aru werden door Porte gecounterd. Bardet zou wel vooruit blijven en hij zou 42 seconden van zijn achterstand terughalen.



Op de slotklim naar Alpe d'Huez, die deze keer slechts vier kilometer lang was, probeerde Aru het nog eens. Porte ging achter de Italiaan aan en deze aanval bleek de genadeklap voor Froome, die uiteindelijk 23 tellen na de Australiër over de meet zou komen. Porte kwam als zesde over streep, op bijna twee minuten van de winnaar Peter Kennaugh, die zijn laatste medevluchter Ben Swift in de laatste kilometers achter zich liet.



In het algemeen klassement verdedigt Porte nu een voorsprong van 1.02 op Froome en 1.15 op Jakob Fuglsang. Door zijn tijdwinst klimt Bardet van de negende naar de zevende plaats. Zijn achterstand is met 2.07 echter wel aanzienlijk.



Zondag staat de renners nog een pittige laatste etappe te wachten met finish bergop. Onderweg moeten twee klimmen van 1ste en een klim van 2e categorie worden bedwongen, alvorens de slotklim van buitencategorie naar Plateau de Solaison de renners naar de finish brengt.